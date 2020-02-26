Двух девушек сбили в Витебске за день, в ДТП попал учебный автомобиль

• 26/2/20 22:11 • Здарэнні

26 февраля в Витебск в ДТП пострадали два пешехода — 16-летняя и 18-летняя молодые девушки.

Место ДТП на улице Герцена. Фото ГАИ

Подростка сбили в восемь часов утра у дома №10 на улице Герцена. 38-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на девочку, когда она переходила улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Место ДТП на улице Герцена. Фото ГАИ

Всего спустя пару минут второй наезд на пешехода произошел на Старобабиничском тракте в районе АЗС «Лукойл». Там 30-летнийводитель легковушки «ВАЗ», оснащенной знаком учебный, сбил переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 18-летнюю девушку.

Место ДТП на Старобабиничском тракте. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортных происшествий оба пешехода получили травмы, и их пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Место ДТП на Старобабиничском тракте. Фото ГАИ

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    1 каментар

    1. Надежда Тепляшина  
      26/люты/2020 у 22:29

      Авария произошла у дома №10 на улице Гагарина, а не Герцена.

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