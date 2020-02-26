Двух девушек сбили в Витебске за день, в ДТП попал учебный автомобиль
26 февраля в Витебск в ДТП пострадали два пешехода — 16-летняя и 18-летняя молодые девушки.
Подростка сбили в восемь часов утра у дома №10 на улице Герцена. 38-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на девочку, когда она переходила улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Всего спустя пару минут второй наезд на пешехода произошел на Старобабиничском тракте в районе АЗС «Лукойл». Там 30-летнийводитель легковушки «ВАЗ», оснащенной знаком учебный, сбил переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 18-летнюю девушку.
В результате дорожно-транспортных происшествий оба пешехода получили травмы, и их пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Падобнае
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
26/люты/2020 у 22:29
Авария произошла у дома №10 на улице Гагарина, а не Герцена.