Двух девушек сбили в Витебске за день, в ДТП попал учебный автомобиль

Іван Дзедушкін • 26/2/20 22:11 • Здарэнні

26 февраля в Витебск в ДТП пострадали два пешехода — 16-летняя и 18-летняя молодые девушки.



Подростка сбили в восемь часов утра у дома №10 на улице Герцена. 38-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на девочку, когда она переходила улицу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Всего спустя пару минут второй наезд на пешехода произошел на Старобабиничском тракте в районе АЗС «Лукойл». Там 30-летнийводитель легковушки «ВАЗ», оснащенной знаком учебный, сбил переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора 18-летнюю девушку.

В результате дорожно-транспортных происшествий оба пешехода получили травмы, и их пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.