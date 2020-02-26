Из-за замыкания загорелся детсад в Полоцком районе, воспитатели вывели 30 детей и потушили огонь
47 человек пришлось эвакуировать из-да пожара детсада в деревне Малое Ситно Полоцкого района — горела магнитола.
Сообщение о возгорании в детском саду пожарные получили 25 февраля в 11:57. Когда на вызов прибыли первые экипажи спасателей, персонал в здании Малоситнянского детского сада-базовой школы на Зеленой улице был уже потушен персоналом.
Также работники садика самостоятельно эвакуировали 47 человек, из которых 30 — дети. Никто не пострадал.
В результате пожара на втором этаже в кабинете дефектолога огнем уничтожена магнитола, а также закопчены стены и потолок.
Причина происшествия устанавливается. По предварительной версии пожар мог начаться из-за нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.
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