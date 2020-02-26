Молодая жительница Витебщины погибла в лобовом столкновении в гродненской области. Видео

• 26/2/20 14:24 • Здарэнні

24-летняя девушка погибла в ДТП в Островецком районе — ее «Citroen Xsara Picasso» вынесло на встречку, где произошло столкновение с другим авто.
24-летняя девушка погибла в ДТП в Островецком районе — ее «Citroen Xsara Picasso» вынесло на встречку. Фото ГАИ

26 февраля около 10:00 жительница Витебской области на «Citroen Xsara Picasso» недалеко от деревни Большая Страча не смогла вписаться в поворот и выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с «Citroen C5», за рулем которого находился 48-летний житель Островца.

24-летняя девушка погибла в ДТП в Островецком районе — ее «Citroen Xsara Picasso» вынесло на встречку. Фото ГАИ

В результате столкновения компактвен девушки вылетел в левый по ходу движения кювет и, буквально, рассыпался на части. Жительница Витебщина, находившаяся за рулем, погибла на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель второго «Citroen» в столкновении не пострадал, сообщает пресс-служба МВД.

24-летняя девушка погибла в ДТП в Островецком районе — ее «Citroen Xsara Picasso» вынесло на встречку. Фото ГАИ

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