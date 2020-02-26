Почти 4 миллиона евро получит Витебская область на спасение АПК, указ подписан Лукашенко

Сяржук Серабро • 26/2/20 21:48 • Эканоміка

До 9 633 665 рублей дополнительно получит бюджет Витебской области субвенций из республиканского бюджета для развития агропромышленного комплекса, об этом говорится в указе, подписанном Александром Лукашенко 25 февраля.



Этот указ в целях наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей предоставляет Витебскому облисполкому право сформировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции. Эти объединения должны быть согласованы с Советом Министров. Организации, включенные в одну сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику, сообщает пресс-служба руководителя Беларуси.

Кроме того документ предусматривает механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области — реструктуризацию обязательств между предприятиями и их кредиторами.

Также как и планировалось, вводится ряд мер, направленных на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов. В частности призывные комиссии Витебщины теперь могут по ходатайству облисполкома призывать работников сельского хозяйства на службу в резерве.

Согласно указу для совершенствования механизмов управления активами до 1 мая Витебский облисполком должен провести эмиссию облигаций:

номинированных в евро, на сумму до 165 500 000 евро со сроком обращения

до 1 марта 2034 года с ежемесячной уплатой процентного дохода в размере 5 процентов

годовых;

до 1 марта 2034 года с ежемесячной уплатой процентного дохода в размере 5 процентов годовых; номинированных в рублях, на сумму, не превышающую 83 000 000 рублей, со сроком обращения до 1 марта 2034 года с ежемесячной уплатой процентного дохода в размере не более ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,5 процентного пункта.

Размещение этих облигаций проведут путем их закрытой продажи ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». На финансирование расходов по уплате процентного дохода по облигациям, номинированным в евро из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Витебской области в 2020 году передаются в виде субвенций дополнительно до 9 633 665 рублей.

Указ предусматривает освобождение предприятий (за исключением ряда комбинатов хлебопродуктов) от части обязательств: перед местными бюджетами Витебской области по уплате процентов (пеней) по бюджетным ссудам и займам; по уплате начисленных и неуплаченных процентов и пеней по исполненным гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов Витебской области; по оплате административных взысканий в виде штрафов, наложенных за нарушение сроков и порядка внесения платежей в бюджет фонда; по погашению задолженности по уплате административных взысканий, наложенных налоговыми органами и судами по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены должностными лицами налоговых органов.

Другая часть обязательств предприятий, включаемых в объединения, будет предана этим объединениям: задолженность за топливно-энергетические ресурсы; задолженность по активам; задолженность по налогам; задолженность по уплате лизинговых платежей; задолженность по уплате пеней в бюджет фонда; задолженность по уплате пеней по налогам; задолженность по исполненным гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетным ссудам (займам).

Напомним, что на совещании у Лукашенко премьер-министра Беларуси Сергей Румас, озвучил информацию о том, что агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на 3 000 000 000 рублей.