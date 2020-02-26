Вынесли сейф с выручкой — таксист, устроившийся курьером в фирму по доставке еды в Полоцке, обокрал работодателя

Іван Дзедушкін • 26/2/20 13:54 • Здарэнні

Житель Витебска обокрал фирму, на которую устроился курьером, с подельником он вынес из офиса сейф с выручкой и ноутбук.



Эта кража произошла в еще в январе, но была раскрыта не так давно. В милицию обратились представители фирмы, которая специализируется на доставке еды в Полоцке. Они заявили, что из офиса украли сейф с 2000 рублей и ноутбук.

Под подозрение полоцких милиционеров попал 38-летний витеблянин. Мужчина таксовал и дополнительно решил устроиться курьером по доставке еды. Подозрение вызвало то. что через два дня он уже он бросил эту подработку.

Его подельником и, собственно, вдохновителем преступления, оказался 29-летний новополочанин, который тоже успел поработать на этой фирме. Ему приглянулся сейф, куда складывали выручку.

Мужчины вдвоем ночью отправились к офису и попытались отжать стеклопакет. Когда это не увенчалось успехом, они разбили окно и обокрали фирму. Отъехав подальше, злоумышленники поделили добычу, а сейф забросили подальше в кусты, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

В итоге в отношении жителей Витебска и Новополоцка возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц.