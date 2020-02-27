Адвокат священника-сутенера Киреева раскрыл схему его освобождения из колонии

Сяржук Серабро • 27/2/20 15:08 • Рэлігія

Адвокат священника Николая Киреева, осужденного в Беларуси за попытку вывезти в Россию девушек для занятия проституцией, рассказал, с помощью какой юридической коллизии ему удалось добиться освобождения подзащитного.



Адвокат священника Эльдар Алиев рассказал сетевому изданию spbdnevnik.ru, как ему удалось вытянуть на свободу осужденного за сутенерство иерея.

В марте 2018 года Николай Киреев подал в Генеральную прокуратуру Беларуси ходатайство о переводе для дальнейшего отбывания наказания в Россию. Согласно договору между Республикой Беларусь и Российской Федерацией это возможно при выполнении ряда условий. Важнейшее из них – постановление российского суда о признании приговора к исполнению. Как сообщали «ННВ», 27 декабря 2019 года Всеволожский городской суд признал белорусский приговор.

Часть 1 статьи 241 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 5 лет лишения свободы, так что в России это преступление считается средней тяжести. Согласно части 2 статьи 30 УК РФ, уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжким и особо тяжким преступлениям. Этим и воспользовался адвокат священника, подав очередную жалобу.

В итоге 30 января Ленинградский облсуд определил, что суд во Всеволожске не должен был признавать возможным к исполнению в России белорусский приговор Николаю Кирееву, так как в соответствии с нормами российского законодательства, в его действиях отсутствует состав преступления. Правда, отказ от исполнения в России белорусский приговор предусматривает и отказ принимать из Беларуси осужденного россиянина.

Но Киреев уже был в российской колонии, а вернуть в Беларусь его было невозможно, так как российские законы не предусматривают выдачу граждан РФ другим государствам. В итоге осужденный в Беларуси иерей продолжал находиться в колонии №5 «Маталлка» в поселке Металлострой. Освободили его 12 февраля после многочисленных жалоб адвоката начальству колонии, помощнику начальника УФСИН по соблюдению прав человека, прокурору Ленинградской области и генпрокурору РФ.

Вопрос о возвращении Николая Киреева к священническому служению должен решить епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.