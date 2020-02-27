Двух пропавших мужчин нашли утонувшими в разных водоемах Браславщины

Іван Дзедушкін • 27/2/20 13:45 • Здарэнні

Велосипед на льду реки помог обнаружить попавшего неделю назад сельчанина, второго жителя Браславского района, исчезнувшего в декабре, нашли в озере.



25 февраля жители деревни Подрукша заметили на реке Дрисвятка на льду велосипед, а подо льдом — непонятные предметы. Они вызвали милицию, а те — водолазов. Оказалось, что сельчане обнаружили утонувшего 31-летнего парня.

Молодого человека, который нигде не работал, не было дома с субботы, 22 февраля. Тело утонувшего извлекли из воды. Предполагается, что он, пренебрегая опасностью провалиться, отправился на подледную рыбалку и погиб.

Двумя днями ранее труп в оде обнаружили в озере Обабье. Утонувшим мужчиной оказался пропавший еще в декабре 46-летний житель Браславского района, сообщает газета «Браслаўская звязда».

Напомним. что 19 февраля в ручье, протекающим возле фермы в деревне Чернецкое Шумилинского района обнаружили тело утонувшего 67-летнего пенсионера.