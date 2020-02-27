Интересное кино — на площади Победы устанавливают еще один светодиодный экран. Фото + видео

Сяржук Серабро • 27/2/20 22:52 • Падзеі

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского.



Новый большой экран установили на крыше двухэтажного крыла дома №5 на улице Белобородова. Во времена Советского союза здесь располагались агентство и кассы «Аэрофлота», а сейчас находятся магазины.

По прикидкам этот экран примерно такого же размера, как и установленные на площади Победы возле дома №8 по Московскому проспекту — что-то около 7 метров в ширину. Остаётся надеяться, что конструкция надежно закреплена на крыше, ведь она будет испытывать серьёзную ветровую нагрузку, и не имеет таких массивных опор, как экраны на площади.

«Народные новости Витебска» не смогли отыскать тендер на закупку этого экрана, так что, вероятно, он устанавливается частной компанией для трансляции рекламы. Информация на нём будет видна при движение транспорта со стороны улицы Ленина в сторону проспекта Черняховского.