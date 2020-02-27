Интересное кино — на площади Победы устанавливают еще один светодиодный экран. Фото + видео

• 27/2/20 22:52 • Падзеі

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского.
На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского. Фото Сергея Серебро

Новый большой экран установили на крыше двухэтажного крыла дома №5 на улице Белобородова. Во времена Советского союза здесь располагались агентство и кассы «Аэрофлота», а сейчас находятся магазины.

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского. Фото Сергея Серебро

По прикидкам этот экран примерно такого же размера, как и установленные на площади Победы возле дома №8 по Московскому проспекту — что-то около 7 метров в ширину. Остаётся надеяться, что конструкция надежно закреплена на крыше, ведь она будет испытывать серьёзную ветровую нагрузку, и не имеет таких массивных опор, как экраны на площади.

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского. Фото Сергея Серебро

«Народные новости Витебска» не смогли отыскать тендер на закупку этого экрана, так что, вероятно, он устанавливается частной компанией для трансляции рекламы. Информация на нём будет видна при движение транспорта со стороны улицы Ленина в сторону проспекта Черняховского.

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского. Фото Сергея Серебро

На площади Победы в Витебске появился третий светодиодный экран, его устанавливали вечером 27 февраля на углу улицы Белобородова и проспекта Черняховского. Фото Сергея Серебро

Интересное кино — на площади Победы устанавливают еще один светодиодный экран. Фото + видео

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