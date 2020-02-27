Полоцкий путепровод готов на 60%, открыть его могут через уже через полгода

Дайджэст • 27/2/20 11:43 • Падзеі

Строительство нового Полоцкого путепровода идет с опережением графика, и сдать его в эксплуатацию могут через 6-7 месяцев, об этом сообщила областная газета «Витебские вести».



Сейчас на объекте работает 200 человек, планируется, что их количество увеличится до 300, когда начнутся работы по благоустройству и отделке.

«Ориентировочная готовность объекта – 60%», – приводит издание слова руководителя проекта, начальник отдела технического надзора УКС облисполкома Михаила Казурова. По его оценке путепровод могут сдать в эксплуатацию уже через 6-7 месяцев.

Новый путепровод будет выше снесенного на полтора метра, что в перспективе позволит пропускать по железнодорожным путям под ним электрички. Также с возведением путепровода строится тяговая подстанция для трамваев, которую можно будет заапгрейдить для пуска троллейбусов по Ленинградской улице. Для самих же трамваев по полотну укладывают специальный шумоизолирующий ложемент под рельсы. Как и раньше трамвай будет ходить по улице Титова, где предстоит вернуть убранные на время строительства рельсы на участке до улицы Леонова.

Для подъема пешеходов на путепровод должны устроить шесть лестниц. А для его освещения установят около ста осветительных мачт, кроме того будет устроена подсветка.