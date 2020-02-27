Рабочий погиб в Новополоцке, бензорез повредил ему шею
26 февраля в результате несчастного случая в Новополоцке погиб рабочий, травмированный во время работы с бензорезом.
37-летнему мужчине ранило шею осколком отрезного диска, когда он распиливал на части трубы во время ремонтных работ на «Нафтане». Травмированного рабочего доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.
Эксперты Новополоцкого МРО Государственного комитета судебных экспертиз приступили к проведению судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также характера причиненных ему травм.
В этот же день в Витебском районе получил травмы 29-летний механизатор одного из колхозов — на него с домкрата упал тракторный полуприцеп. Молодого человека госпитализировали в медицинское учреждение.
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