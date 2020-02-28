Клещ укусил жителя Витебска. Как такое возможно в феврале?

Сяржук Серабро • 28/2/20 15:36 • Экалогія

Первое нападение клеща на человека зафиксировано в Витебске 20 февраля.



Об активизации клещей сообщил Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии. По информации центра аномально теплая зима 2019-2020 года привела к ранней активизации иксодовых клещей на территории города. Например, в прошлом году первые обращения из-за укусов клещей были только в конце марта — начале апреля.

Напомним, что 20 февраля в Витебске был установлен суточный температурный рекорд — максимальная температура в этот день составила +8,5 °C.