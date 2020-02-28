Особняк купца Смолянского в Витебске выкупил сельчанин из Бешенковичского района

Сяржук Серабро • 28/2/20 15:24 • Эканоміка

Кирпичный особняк начала XX века на улице Чехова, построенный Шнером Смолянским, купил житель деревни Долгое Бешенковичского района.



Аукцион по продаже дома №7 на улице Чехова состоялся 27 февраля. Дом, построенный в 1902 году, является историко-культурной ценностью. Продать его пытались с 2017 года. Изначально цена составляла 121 659 рублей 42 копейки, но желающих не нашлось.

В конце прошлого дом Смолянского выставили со снижением оценочной стоимости на 80% и снова не продали. Лишь еще один аукцион с ценой в 34 512 рублей 46 копеек привлек покупателя.

Житель деревни Долгое Бешенковичского района оказался единственным, кому приглянулся старый особняк, ему недвижимость и продали за 36 238 рублей, сообщает сайт комитета «Витебскоблимущество». Кроме того новому владельцу придется компенсировать затраты музею Шмырева на изготовление проектно-сметной документации для реставрации дома и его подготовку к продаже — 8 613 рубля 33 копейки.

Согласно условиям продажи, здание можно использовать под размещение культурно-просветительского или развлекательного объекта.