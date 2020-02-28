Тарифные оклады свыше 3000 рублей получат директора 7 предприятий АПК Витебщины, работникам можно платить в 8 раз меньше

Сяржук Серабро • 28/2/20 14:21 • Эканоміка

Руководители нескольких организаций агропромышленного комплекса могут получить тарифные оклады, превышающие 3000 рублей, общая зарплата, таким образом, может превысить 6000—7000 рублей.



Указом Лукашенко о развитии агропромышленного комплекса Витебской области предусматривается повышение мотивации и материальной заинтересованности

руководителей предприятий при помощи установки тарифного оклада руководителям семи организаций в размере, не превышающем четырехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности за период с начала года, предшествующий месяцу установления тарифного оклада. Соотношение коэффициента зарплаты руководителей этих организаций и средней заработной платы по организации в целом может достигать 8 включительно.

Предприятиями, для руководителей которых возможны такие высокие тарифные оклады, являются ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Молоко» г. Витебск, ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский молочноконсервный комбинат», УП «Оршанский мясоконсервный комбинат» и УП «Полоцкий молочный комбинат».

Попробуем посчитать гипотетическую зарплату красного помещика. Среднемесячная зарплата за январь в сельском хозяйстве составила 807 рублей, таким образом, тарифный оклад директора составит 3228 рублей. Руководителю сельхозорганизации положена 100-процентная надбавка к окладу с учетом сложности, напряженности, ответственности управленческого труда; еще до 50% могут накинуть директору при заключении контракта; кроме того есть надбавка за стаж в отрасли — до 20% за отработавшему больше 15 лет.

В итоге при несложном подсчете получается зарплата «грязными» в 8715 рублей 60 копеек. Это без учета премий…