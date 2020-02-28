В Витебске разбирают медицинские маски, это связано со случаем коронавируса в Минске

• 28/2/20 21:28 • Здароўе

Ажиотажный спрос на медицинские маски наблюдается в Витебске, в ряде аптек они закончились. Где еще можно купить?
Объявление о временном отсутствии медицинских масок в продаже. Фото Сергея Серебро

28 февраля, после сообщения Минздрава о том, что днем ранее у одного из студентов из Ирана тесты показали наличие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19), на дверях и у касс витебских аптек начали появляться объявления о том, что медицинских масок в продаже нет.

Объявление о временном отсутствии медицинских масок в продаже. Фото Сергея Серебро

По состоянию на вечер пятницы согласно данным сервиса tabletka.by медицинские маски оставались в наличии в 17 аптеках фармацевтических сетей, подключенных к этому сервису:

  • Двенадцать аптек УП «Фрамация» по следующим адресам: ул. Ленина, 67/21; пр-т Московский, 9, к. 1; аг. Октябрьская, ул .Октябрьская, 6; пр-т Победы, 34; ул. 39-й Армии, 27; ул. Ленинградская, 96-109; ул. Максима Горького, 155/49; Руба, ул. Центральная, 16-1; ул. Петруся Бровки, 33/1; пр-т Фрунзе, 71; ул. Правды, 39А/1-1; аг. Бабиничи, ул. Юбилейная, 1B.
  • Аптека ОДО «Тишас»: ул. Правды, 64А-3.
  • Аптека ООО «Энергофарм»: ул. Петруся Бровки, 19, к. 2.
  • Аптека «Белфарм»: ул. Пушкина, 6.
  • Аптека ООО «Итера-Мед»: пр-т Московский, 35.
  • Аптека «Зеленый лист»: ул. Титова, 136Б.

Маски в наличии только в 11 аптеках Витебска

Как видим, в большинстве случаев маски не успели разобрать в аптеках, расположенных на окраинах города, а также в Бабиничах, Рубе и Октябрьском.

Объявление о временном отсутствии медицинских масок в продаже. Фото Сергея Серебро

Несмотря на такой ажиотаж, людей носящих медицинские маски на улице, в магазинах или общественном транспорте корреспондент «ННВ» не заметил.

В Витебске разбирают медицинские маски, это связано со случаем коронавируса в Минске

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