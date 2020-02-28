В Витебске разбирают медицинские маски, это связано со случаем коронавируса в Минске

Сяржук Серабро • 28/2/20 21:28 • Здароўе

Ажиотажный спрос на медицинские маски наблюдается в Витебске, в ряде аптек они закончились. Где еще можно купить?



28 февраля, после сообщения Минздрава о том, что днем ранее у одного из студентов из Ирана тесты показали наличие коронавируса 2019-nCoV (COVID-19), на дверях и у касс витебских аптек начали появляться объявления о том, что медицинских масок в продаже нет.

По состоянию на вечер пятницы согласно данным сервиса tabletka.by медицинские маски оставались в наличии в 17 аптеках фармацевтических сетей, подключенных к этому сервису:

Двенадцать аптек УП «Фрамация» по следующим адресам: ул. Ленина, 67/21; пр-т Московский, 9, к. 1; аг. Октябрьская, ул .Октябрьская, 6; пр-т Победы, 34; ул. 39-й Армии, 27; ул. Ленинградская, 96-109; ул. Максима Горького, 155/49; Руба, ул. Центральная, 16-1; ул. Петруся Бровки, 33/1; пр-т Фрунзе, 71; ул. Правды, 39А/1-1; аг. Бабиничи, ул. Юбилейная, 1B.

Аптека ОДО «Тишас»: ул. Правды, 64А-3.

Аптека ООО «Энергофарм»: ул. Петруся Бровки, 19, к. 2.

Аптека «Белфарм»: ул. Пушкина, 6.

Аптека ООО «Итера-Мед»: пр-т Московский, 35.

Аптека «Зеленый лист»: ул. Титова, 136Б.

Как видим, в большинстве случаев маски не успели разобрать в аптеках, расположенных на окраинах города, а также в Бабиничах, Рубе и Октябрьском.

Несмотря на такой ажиотаж, людей носящих медицинские маски на улице, в магазинах или общественном транспорте корреспондент «ННВ» не заметил.