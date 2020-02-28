Знамёна с Погоней первыми в Беларуси получат территориальные войска Витебской области

Сяржук Серабро • 28/2/20 12:55 • Грамадства

В Вооруженных Силах Республики Беларусь появятся части с Погоней на знамени — гербом ВКЛ, БНР и первых лет независимости современного государства.



18 июля Александр Лукашенко подписал указ о введении флагов территориальной бороны, этим же указом утверждены положения о флагах территориальной обороны всех областей Беларуси, их описания и изображение.

Согласно этому войска территориальной обороны Витебской области получили флаг с изображением Погони. Древний символ Беларуси расположен в центре полотнища.

Сами знамёна одинаковые для всех областей — это красные полотнища 115х105 сантиметров, обшитые золотой бахромой, а со стороны древка идет полоса шириной 25 сантиметров с национальным орнаментом. На полотнище наложена десятилучевая белая звезда, в которую вписан голубой пятилепестковый василек. Примечательно, что цветок василька уже когда-то предлагался в качестве знака отличия для погонов белорусских войск.

В центре василька размещаются гербы соответствующих областей. В случае Витебской области — герб Погоня, принятый в качестве официальной более десяти лет назад.

Флаги территориальной обороны вводятся в целях воспитания у военнослужащих территориальных войск преданности священному долгу обороны Отечества, а также для сохранения и развития воинских традиций, говорится в указе.

Территориальные войска были созданы в Беларуси в 2002 году, они созывается только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации и имеют вспомогательное значение. Формируются они из граждан, отбывших срок службы и находящихся в запасе.