29 человек выселили из квартир в Полоцке — они не платили за жилищно-коммунальные услуги

ННВ • 29/2/20 12:06 • Эканоміка

За неоплату ЖКУ в Полоцке уже выселено 29 человек, еще 5 ждут своей очереди — решение о выселении должников принял суд Полоцка и Полоцкого района.



Всего в 2019 году КУП «ЖКХ г. Полоцка» при поддержке прокуратура подало 66 исковых заявлений о расторжении договора найма. В результате суд вынес 34 решения о выселении должников и членов их семей должников без предоставления другого жилого помещения, сообщает газета «Полацкі веснік».

Еще 12 заявлений суд не успел рассмотреть, а по 20 остальным ЖКХ отказалось от исковых требований, так как жильцы полностью погасили задолженность.

29 решений о выселении хронических неплательщиков за ЖКУ уже исполнены, еще 5 находятся на исполнении в отделе принудительного исполнения. Как пишет районная газета, задолжавшие граждане «выселены в никуда», то есть их просто выбросили на улицу.