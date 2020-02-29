Более миллиона долларов «закопают» в площадь Свободы в Витебске, узнайте, на что их потратят

Сяржук Серабро • 29/2/20 14:23 • Грамадства

Тендер на благоустройство площади Свободы с прилегающей территорией ориентировочной стоимостью в 2 654 407 рублей объявило Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство.



Информация о предстоящей реконструкции площади Свободы была опубликована горисполкомом прошлой осенью. Необходимость благоустройства этого объекта обуславливалась тем, что существующее состояние элементов благоустройства площади уже не отвечает современным конструктивным и эстетическим нормам, а большая часть покрытия площади и облицовка подпорных стенок разрушена. По мнению чиновников, малые архитектурные формы размещенные на площади Свободы, морально устарели. Кроме того, ее пешеходная часть конструктивно не отделена от проезжей части проспекта Фрунзе, что влияет на безопасность движения.

Согласно размещенной тогда информации, реконструкция предполагает замену чугунных ограждений, окружающих часть парка Фрунзе, прилегающего к площади, на гранитную балюстраду, подобную той, что установили летом вдоль западного края «ямы» Летнего амфитеатра. Такое же ограждение появится на противоположной стороне проспекта Фрунзе, в районе музея частного коллекционирования.

Также на площади планируют устроить тротуары, покрытые мелкоштучной тротуарной плиткой типа «Старый город» красного цвета, в том числе там, где их не было — на перекрестке улицы Ленина и проспекта Фрунзе. Вдоль тротуаров и возле пешеходных переходов устроят сопровождающие полосы и площадки из тактильной плитки.

При модернизации пешеходной зоны между площадью и парком существующие цветочницы и клумбы снесут и заменят на цветочницы из полированного гранита выстой 150 сантиметров. Гранитом же облицуют подпорные стены со стороны Витьбы и парка Фрунзе.

Также сносу подлежит существующая сцена, на ее месте устроят площадку, на которую будет устанавливаться современный мобильный сценический комплекс.

Асфальт на основной части площади менять не планируют, только проведут его текущий ремонт. Со стороны улицы Ленина вдоль нового тротуара должны устроить дополнительную полосу движения для парковки туристических автобусов.

При реконструкции площади запланирован ряд других более мелких работ электроснабжению, водоотведению и тому подобных.

В парке Фрунзе в результате такого благоустройства удалят восемь деревьев и несколько кустарников. Вместо них должны произвести компенсационные посадки. Все работы по реконструкции площади проводятся за счет городского бюджета.

В заключение предлагаем нашим читателям посмотреть на проект реконструкции площади Свободы, разработанный ООО «Сити-Арх плюс» в 2009 году, когда планировалось восстанавливать Николаевский собор. Именно из-за этого тогда Косинец инициоровал перенос городского центра на площадь Победы, что привело к уничтожению расположенного там сквера.