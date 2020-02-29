Легковушка сбила старенькую бабушку на пешеходном переходе в Новополоцке
Утром 29 февраля 78-летнюю пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Новополоцке, женщина попала в больницу.
ДТП произошло примерно в 10:00, 49-летний водитель «Honda Civic», проезжая в районе дома №104 на Молодежной улице, совершил наезд на переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу престарелую местную жительницу.
В результате наезда пенсионерка получила травмы, с которыми с места ДТП «скорая» доставила в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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