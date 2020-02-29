По цене от рубля до пяти продают медицинские маски с рук в Витебске, также можно купить комплект ОЗК

Сяржук Серабро • 29/2/20 20:50 • Здароўе

В субботу в Витебске начали разбирать респираторы в строительных магазинах, также нашлись желающие подзаработать на перепродаже масок с накруткой цены в 20 раз.



29 февраля ситуация с наличием медицинских масок в аптеках города практические не изменилась. Сервис tabletka.by сообщает о наличии этого товара в 18 аптеках.

При этом с полок магазинов хозтоваров и строительных магазинов стали разметать легкие респираторы, конструктивно выполненные в виде полумаски.

На онлайн-площадках для частных объявлений начали появляться предложения о продаже медицинских масок, цена там колеблется от 1 рубля до 5 рублей за штуку, в последнем случае даже предлагается доставка по городу. Например, на kufar.by, сейчас девять предложений о продаже масок.

Полный комплект общевойскового защитного костюма можно пока приобрести за 50 рублей, еще пятёрку придется отдать за противогаз ГП-5.