По цене от рубля до пяти продают медицинские маски с рук в Витебске, также можно купить комплект ОЗК
В субботу в Витебске начали разбирать респираторы в строительных магазинах, также нашлись желающие подзаработать на перепродаже масок с накруткой цены в 20 раз.
29 февраля ситуация с наличием медицинских масок в аптеках города практические не изменилась. Сервис tabletka.by сообщает о наличии этого товара в 18 аптеках.
При этом с полок магазинов хозтоваров и строительных магазинов стали разметать легкие респираторы, конструктивно выполненные в виде полумаски.
На онлайн-площадках для частных объявлений начали появляться предложения о продаже медицинских масок, цена там колеблется от 1 рубля до 5 рублей за штуку, в последнем случае даже предлагается доставка по городу. Например, на kufar.by, сейчас девять предложений о продаже масок.
Полный комплект общевойскового защитного костюма можно пока приобрести за 50 рублей, еще пятёрку придется отдать за противогаз ГП-5.
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