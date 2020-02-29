Витебский футболист дебютировал в российской лиге против московского “ЦСКА”

Ігар Мацьвееў • 29/2/20 17:36 • Спорт

После зимних каникул поединком московского “ЦСКА” против екатеринбургского “Урала” возобновились игры в российской футбольной премьер-лиге.

В прошлом году молодой витебский защитник Николай Золотов заключил контракт с “Уралом”. Сегодня он дебютировал за свою новою команду, выйдя на поле в основном составе и проведя на поле все 90 минут.

Поединок между “ЦСКА” и “Уралом” закончился ничейным счётом (1:1). После 20 туров "Урал" находится на 6-ом месте. Всего за чемпионский титул России борются 16 клубов.