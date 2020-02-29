Витебский футболист дебютировал в российской лиге против московского “ЦСКА”
После зимних каникул поединком московского “ЦСКА” против екатеринбургского “Урала” возобновились игры в российской футбольной премьер-лиге.
В прошлом году молодой витебский защитник Николай Золотов заключил контракт с “Уралом”. Сегодня он дебютировал за свою новою команду, выйдя на поле в основном составе и проведя на поле все 90 минут.
Поединок между “ЦСКА” и “Уралом” закончился ничейным счётом (1:1). После 20 туров "Урал" находится на 6-ом месте. Всего за чемпионский титул России борются 16 клубов.
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1 каментар
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29/люты/2020 у 18:57
А то, что другой витебский футболист в этом матче дебютировал в форме ЦСКА, не слышали?)