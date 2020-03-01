Двое парней на легковушке вылетели в кювет и врезались в дерево в Чашникском районе, один попал в больницу

ННВ • 01/3/20 23:39 • Здарэнні

Из-за лопнувшего колеса «Volkswagen Golf» с двумя молодыми людьми вылетел в кювет и ударился о дерево, пострадал пассажир.



ДТП произошло утром 1 марта недалеко от деревни Должица Чашникского района. Около 10:00 у «Volkswagen Golf», за рулем которого был 22-летний водитель, лопнуло переднее колеса. Автомобиль потерял управляемость и вылетел в кювет, где столкнулся с придорожным деревом.

В результате аварии травмы получил 25-летний пассажир легковушки. Пострадавшего молодого человека пришлось госпитализировать в Новолукомльскую центральную районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.