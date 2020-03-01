Этот февраль не стал сам теплым, когда же в Витебске конец зимы был еще жарче?

Сяржук Серабро • 01/3/20 13:21 • Экалогія

Многие удивятся, но минувший февраль не был самым теплым за историю метеонаблюдений в Витебске, рекорд же установлены еще 30 лет назад.



В феврале 2020 года было установлено шесть суточных рекордов максимума температуры. Фактическая среднемесячная температура по данным наблюдений составила +1.0 °C, что превысило норму января на +6.5 градусов.

В 1990 году в феврале также было установлено шесть суточных рекордов максимума температуры, которые не побиты до сих пор. В том году был установлен абсолютный рекорд тепла, когда 25 февраля столбик термометра поднялся до +10.9 °C. Среднемесячная температура в том году была +1.6 °C, а отклонение от нормы тоже рекордное — +8.5 °C.

Пояснения к графикуам: Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха в Витебске представлены на графике сплошными линиями соответственно синего, зеленого и красного цветов. Нормальные значения показаны сплошными тонкими линиями. Абсолютные максимумы и минимумы температуры для каждого дня обозначены жирными точками соответственно красного и синего цвета.