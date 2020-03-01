Как в Витебске отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж
В Витебске два дня - 29 февраля и 1 марта - праздновали Масленицу. Гуляния прошли на двух площадках - в Задвинье и парке Мазурино. "ННВ" посмотрели, как веселились в "Золотом кольце города Витебска "Двина".
Гостей угощали блинами, испеченными на колодке. Организаторы придумали множество веселых конкурсов: например, ели блины на скорость, дрались подушками. Горожане также водили хороводы, читали стихи, наблюдали за спортивными соревнованиями.
В конце по традиции сожгли чучело Масленицы.
В этом году на празднике было не много людно.
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