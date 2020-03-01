Как в Витебске отпраздновали Масленицу. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 01/3/20 17:17 • Падзеі

В Витебске два дня - 29 февраля и 1 марта - праздновали Масленицу. Гуляния прошли на двух площадках - в Задвинье и парке Мазурино. "ННВ" посмотрели, как веселились в "Золотом кольце города Витебска "Двина".

Гостей угощали блинами, испеченными на колодке. Организаторы придумали множество веселых конкурсов: например, ели блины на скорость, дрались подушками. Горожане также водили хороводы, читали стихи, наблюдали за спортивными соревнованиями.

В конце по традиции сожгли чучело Масленицы.

В этом году на празднике было не много людно.