Коронавирус обнаружили у жительницы Витебска, вернувшейся из Италии

ННВ • 01/3/20 17:22 • Здароўе

Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, выявил один из тестов, который был выполнен у жительницы Витебска, вернувшейся из Италии. Она в областной инфекционке.



Витеблянка, а также двое ее коллег некоторое время были в Северной Италии. Поэтому их вызвали для сдачи анализов, после того, как один из тестов оказался положительным. Все троих госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Тесты у двух коллег витеблянки отрицательные. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Пациентке, у которой выявили подозрительный фрагмент РНК, проводят углубленную лабораторную диагностику.

По информации Минздрава 1 марта в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех из них состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.