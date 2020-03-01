Школьников собрали на суд над парнем, уклонявшимся от призыва, в Чашниках

ННВ • 01/3/20 10:39 • Грамадства

Школьников из двух городских школ собрали в Чашниках на суд над 25-летним парнем из Новолукомля, которого обвинили в уклонении от призыва в армии.



В 2015 году у молодого человека родился сын, и он получил отсрочку на три года. Весной 2018 года ему вручили повестку о том, что призовут в армию в августе 2019 года. Однако вместо военкомата молодой человек отправился на заработки в Россию.

Сотрудники военкомата передали через родных, что призывнику нужно явиться призывной комиссии 1 или 2 сентября. Но молодой человек в Чашники не приехал, на суде он оправдывался тем, что ожидал расчета за работу, а денег на дорогу не было.

В начале сентября парень все же вернулся в Новолукомль. В это время у него заболел малыш и он сидел с ним на больничном, так как мама ребенка уже устроилась на работу. Позже и он нашел постоянную работу и уехал в командировку, так и не побывав в военкомате.

С учетом раскаяния молодому человеку присудили штраф в 80 базовых величин — 2160 рублей. С весенним призывом он, вероятнее всего, отправится служить. На суде присутствовали школьники средних школ №1 и №4 Чашник, с которыми старший помощник прокурора Чашникского района Виолетта Богданович и начальник группы призыва Роман Дятловский провели беседу о необходимости службы в армии и неотвратимости наказания за уклонение от призыва, сообщает газета «Чырвоны прамень».