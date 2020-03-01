В Лиозно едва не сгорел мужчина, забравшийся в чужой дом

ННВ • 01/3/20 10:07 • Здарэнні

56-летнего безработного спасли на пожаре в Лиозно, мужчина забрался в чужой дом и тот загорелся.



Пожар нежилого дома на улице Кольцова произошел в городском поселке 29 февраля в 22:37. Спасенного мужчину доставили в больницу, у него диагностировано отравление продуктами горения.

В результате пожара огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.