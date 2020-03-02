Более чем в два раза была превышена предельно-допустимая концентрация диоксида азота в воздухе Новополоцка

ННВ • 02/3/20 15:30 • Экалогія

Превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота зафиксировали в Новополоцке 25 и 26 февраля.



25 февраля в 07:00 концентрация диоксида азота в районе дома №135 на Молодежной улице составляла 1,1 ПДК, а в районе дома № 158 – уже 1,3 ПДК. В этот день в Новополоцке наблюдался слабый юго-западный ветер, температура воздуха составляла -3,8 °С, относительная влажность – 89%.

На следующий день 26 февраля в 19:00 концентрация диоксида азота в районе дома №135 на Молодежной улице уже превысила предельно-допустимую концентрация в 1,9 раза, а у дома №158 — даже в 2,1 раза.

Кроме того у дома №135 было зафиксировано превышение ПДК по твердым частицам (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в 1,4 раза. В этот день наблюдался юго-западный ветер скоростью 2 м/с, температура воздуха составляла +6,5°С, относительная влажность – 59%, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Справочно: диоксид азота применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе, это ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха.