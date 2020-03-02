Фура врезалась в сломавшийся молоковоз в Оршанском районе, дальнобойщик в больнице
Столкновение двух тяжелогрузных автомобилей произошло 29 февраля в Оршанском районе, пострадал один из водителей.
Близ полуночи автопоезд «Mercedes-Benz», которым управлял 50-летний водитель, врезался в стоящую на полосе движения и обозначенную знаком аварийной остановки автоцистерну молоковоза «МАЗ».
В результате столкновения, насколько можно судить по фото, кабину «Mercedes» практически полностью смяло. Его водитель получил травмы, и его госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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1 каментар
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2/сакавік/2020 у 15:02
За сколько метров стоял знак аварийной остановки? Метров за десять...., чтобы не стырили. По ПДД не менее чем за 40 за городом. А В США вообще предписывают ставить два знака, не помню на каком расстоянии. В России за 30 метров