Фура врезалась в сломавшийся молоковоз в Оршанском районе, дальнобойщик в больнице

Іван Дзедушкін • 02/3/20 13:21 • Здарэнні

Столкновение двух тяжелогрузных автомобилей произошло 29 февраля в Оршанском районе, пострадал один из водителей.



Близ полуночи автопоезд «Mercedes-Benz», которым управлял 50-летний водитель, врезался в стоящую на полосе движения и обозначенную знаком аварийной остановки автоцистерну молоковоза «МАЗ».

В результате столкновения, насколько можно судить по фото, кабину «Mercedes» практически полностью смяло. Его водитель получил травмы, и его госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.