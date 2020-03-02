Магазины секонд-хенда могут исчезнуть из Витебска. Что придумал «Беллегпром»?

ННВ • 02/3/20 12:47 • Эканоміка

Из Витебска и остальных областных центров Беларуси могут убрать магазины одежды «секонд-хенд», они не нравятся концерну «Беллегпром».



О возможности закрытия секонд-хендов в крупных городах и удаления их с центральных улиц рассказала руководитель концерна Татьяна Лугина в интервью телеканалу «СТВ». Она озвучила цифру, что в прошлом году в Беларусь ввезли бывшей в употреблении одежды на 78 миллионов долларов.

— Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — говорит Лугина.

Концерн предлагает ввести регулирование этого вида торговли — если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

О своем неравнодушии к этой теме Лугина заявляла еще в мае 2019 года. Тогда она сказала, что «надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке»: условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация – что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами?