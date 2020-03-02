Очки потребовались 11% обследованных школьников Витебщины, «А1» подвел итоги программы «Я вижу!»

ННВ • 02/3/20 7:04 • Здароўе

Обследования зрения у детей из сельских школ Витебской области показали, что каждым 11 ребятам из100 требуются очки, всего в рамках программы «Я вижу!» проверили 14 685 школьников.



Проект по диагностике состояния зрения и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности стартовал на Витебщине весной прошлого года, за его реализацию взялись Белорусский детски фонд и компания «A1».

О том, как проходили обследования бригадами офтальмологов, выезжавших с оборудованием в сельские школы Витебской области, можно узнать из специального репортажа «ННВ. Тогда наш корреспондент отправился с такой мобильной бригадой в Ситцевскую среднюю школу Докшицкого района.

Всего же в рамках проекта врачи смогли осмотреть 14 685 сельских школьников из 21 района региона, они посетили 178 школ в Оршанском, Дубровенском, Бешенковичском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Россонском, Сенненском, Миорском, Толочинском, Чашникском, Лиозненском, Городокском, Витебском, Ушачском, Шарковщинском, Шумилинском, Полоцком, Лепельском, Браславском и Поставском районах.

Различные патологии зрения выявлены у 4340 детей, что составляет 29,5% от числа обследованных. Причем у 1749 школьников (11,9 % от числа осмотренных) нарушения зрения диагностированы впервые.

В итоге 1627 ребятам прописали очки, а 75 школьников направили на госпитализацию: 14 человек на хирургическое и 61 человек на консервативное лечение. Кроме того 107 учащихся получили направления на дополнительное обследование.

В результате реализации проекта ученики школ, находящихся далеко от крупных населенных пунктов, в которых работают врачи-офтальмологи, смогли получить квалифицированные консультации и помощь.

По завершении проекта «Я вижу!» все современное диагностическое офтальмологическое оборудование, которое было закуплено организаторами для проведения обследований, передали Витебский областной детский клинический центр, Полоцкую центральную городскую больницу, а также медучреждения других областей, где также работала эта программа.