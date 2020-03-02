Ситуация с медицинскими масками в Витебске не улучшилас

Сяржук Серабро • 02/3/20 21:28 • Здароўе

Против ожидания, в понедельник ситуация с наличием медицинских масок в аптеках Витебска не улучшилась.



Согласно данным сервиса tabletka.by, на вечер 2 марта медицинские маски были в наличии только в трех аптеках города: УП «Фармация» на улице Чкалова, 14В, проспекте Победы, 34 и Юбилейной улице, 1B в агрогородке Бабиничи; а также ООО «Энергофарм» на улице Петруся Бровки, 19, к. 2.

Напомним, что ажиотажный спрос на медицинские маски в Витебске вспыхнул 28 февраля после сообщения об обнаружении коронавируса в Минске. На следующий день начали разбирать респираторы в строительных магазинах.