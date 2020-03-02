Таксист, задавивший женщину на Замковой улице, получил 4 года «химии»

Іван Дзедушкін • 02/3/20 15:03 • Здарэнні

К 4 годам «химии» приговорили водителя такси, который в ночь с 7 на 8 сентября насмерть сбил женщину на Замковой улице в Витебске. Также он должен заплатить 40 000 родным погибшей.



Суд установил, что водитель «Renault Logan», которому тогда было 29 лет, ехал утомленным. Около 0:30 он двигался по Замковой улице со стороны моста Кирова со скоростью 75 километров час. Подъезжая к перекрестку с улице Калинина, где в это время светофоры работали в режиме мигания жёлтым светом, водитель не снизил скорость и сбил на переходе 42-летнюю женщину, которая умерла на месте ДТП.

Также на суде выяснилось, что в 2019 году обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В качестве смягчающими ответственность обстоятельств суд признал его чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением. В итоге его приговорили к ограничению свободы на 4 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа и лишением права управлять автомобилем на 5 лет.

Кроме того он должен компенсировать моральный вред в пользу двух потерпевших —по 20 000 рублей каждому, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор суда Железнодорожного района еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.