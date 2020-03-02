В Витебске прошла встреча с Николаем Козловым, который хочет стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах. О чем говорили?

Сяржук Серабро • 02/3/20 14:27 • Палітыка

О том есть ли стратегия, и разжигает ли оппозиция русофобию говорили на встрече с председателем ОГП Николаем Козловым в Витебске. Политик собирается учувствовать в процедуре праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на предстоящие выборы президента Беларуси.



Встреча проходила вечером 28 февраля в актовом зале гостиницы «Витебск», на нее собралось чуть более трех десятков человек. Общение проходило в форме диалога — большую часть часовой встречи Козлов отвечал на вопросы.

На этот раз пять политических партий или движений Беларуси подписали соглашение, согласно которому они объединят усилие для победы на выборах единого кандидата, которым станет победитель процедуры праймериз.

Когда потенциального кандидата спросили о стратегии победы в выборах, которые как утверждают сами же участники праймериз, уже долгие годы фальсифицируются, то ничего нового он не рассказал. Схема до боли знакома любому, кто когда-либо принимал участие избирательной кампании – «нужно собрать 2 000 000 подписей, тогда нас не смогут не зарегистрировать, и нужно вывести на площадь 200 000 человек, тогда милиция присоединится к протестующим».

Отметим, что в 2010 году девять независимых кандидатов, прошедших регистрацию, смогли собрать 1 156 890 подписей. Даже без учета того, что многие ставили подписи сразу за нескольких кандидатов, эта цифра в два раза меньше озвученных двух миллионов. В командах независимых кандидатов тогда работали более 12500 человек.

Политики надеются, что благодаря процедуре праймериз электорат будет более активно поддерживать единого кандидата, так как эта фигура будет уже некоторым образом избрана обычными людьми, а не определена в кулуарах оппозиционных партий. При этом Николай Козлов считает, что рейтинг Александра Лукашенко низок как никогда — на встрече он назвал близкой к нулю поддержку населением действующего руководителя государства.

Один из членов ОГП поднял тему русофобии, которая, по его мнению, наблюдается в риторике конгресса демократических сил. Мужчина заявил, что в прошлом Позняк и Шушкевич помогли Лукашенко победить, «агитируя за выдавливание русских из Беларуси». На фоне этого вопроса у Козлова поинтересовались даже «чей Крым», ожидаемо представитель демократических сил, как, впрочем, и официальные власти Беларуси, считает полуостров украинским.

В Витебске процедура праймериз должна состояться 7 марта. Ожидается, что в этот день в наш город приедут все претенденты на звание единого кандидата от демсил.

Более подробно о спорах на встрече с Николаем Козловым можно узнать из специального видеосюжета «ННВ».