Бывшего директора «Визаса» посадили на 5 с половиной лет — он завышал зарплату себе и дирекции, а также не платил алименты

ННВ • 03/3/20 16:04 • Эканоміка

Бывший директор ОАО «Визас» признан виновным в хищениях, злоупотреблении служебными полномочиями и неуплате алиментов на троих детей. Пять с половиной лет он проведет в колонии.



43-летнего мужчину обвиняли в том, что с 2017 по 2018 год, будучи директором завода, он необоснованно выплачивал себе завышенную зарплату, похитив там образом 7 327 рублей и 1 копейку.

Для того чтобы другие руководители предприятия не возмущались этим, он платил завышенную зарплату также членам дирекции, главным специалистам, их заместителям. Всего таким образом завод переплатил 131 400 рублей 22 копейки.

Кроме того, в вину директору завода поставили то, что с октября 2016 года по октябрь 2018 года не платил жене деньги на содержание трех своих детей, а с октября 2018 года по июня 2019 года — двоих детей.

Суд Витебском района признал мужчину виновным во всех вменяемых ему преступлениях. По совокупности на основании части 3 статьи 210 УК, части 3 статьи 424 УК и части 1 статьи 174 УК его приговорили к лишению свободы на пять с половиной лет, а также на 5 лит лишили права занимать руководящие должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба областного суда.