Четыре класса занимаются по домам, но карантина в школах Витебска нет — Дмитрий Хома

ННВ • 03/3/20 21:30 • Здароўе

Дети из четырех классов трех витебских школ перевели на обучение из дому, это связано с обнаружением коронавируса у жительницы города. В тоже время, в областном управлении образования утверждают, что карантина в школах нет.



О том, что восьмой класс средней школы №44 Витебска отправили учиться по домам, сообщил Onliner. Причиной такого решения издание называет то, что именно в этом в классе учится ребенок витеблянки, у которой обнаружили коронавирус. «Анализы у мужа и детей этой женщины отрицательные, но было принято решение перестраховаться», — приводит слова представителя учебного заведения.

Позже БелТА сообщила, что дома учатся уже четыре класса трех витебских школ: два первых, шестой и восьмой. При этом агентство приводит заявление начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрия Хомы о том, что карантинных мероприятий в школах города не проводится.

Напомним, что РНК коронавируса была обнаружена у жительницы Витебска вернувшейся из Италии, сообщение об этом появилось 1 марта. Женщина работает на Витебском меховом комбинате и ездила на выставку в Милан, которая проходила 19-21 февраля.

На данный момент в Беларуси подтверждено уже четыре случая инфицирования — сегодня еще один из тестов, которые были выполнены белорусу, изолированному в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения.

Кроме того, ещё 2 теста, отобранных у пациентов относящихся к контакту 1-го уровня предварительно демонстрируют положительные результаты.