Демонтировали скульптуру партизана в сквере в Ушачах. Что с ней будет?

ННВ • 03/3/20 22:41 • Культура

На днях в Ушачах демонтировали скульптуру партизана, которая стояла в городском сквере, там начинают реконструкцию.



Разрешение на ремонт с реконструкцией дало Минстерство культуры. Там планируют укрепить структуру, сохранив все декоративные, художественные элементы, сообщает газета «Патрыёт» со ссылкой на специалистов частного предприятия «Белстартстрой».

Сама же демонтированная скульптура партизана на реставрацию отправится в столицу. Такое же преобразование ждёт скульптуру солдата на территории братских могил в деревне Антуново Ушачского района – её тоже демонтировали. Работы обещают завершить к майским праздникам.