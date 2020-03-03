Королевская морская пехота проводит маневры в 50 километрах от границы России, они названы в честь белорусских партизан

Сяржук Серабро • 03/3/20 14:15 • Падзеі

Зеленые береты из 42 батальона специального назначения Королевской морской пехоты прибыли под Витебск для участия в совместных учениях «Зимний партизан», которые проводятся вместе с белорусскими десантниками.



На полигон 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Лосвидо, который находится в полусотне километров от российской границы, прибыли 28 морских пехотинцев из Девона.

Британские коммандос будут тренироваться вместе с миротворческой ротой 103-й Витебской ОВДБР. Напомним, что десантники этой роты неоднократно проходили тренировки в Великобритании, в прошлом году он получили серебряную медаль, а в позапрошлом — золотую — в состязаниях пеших патрулей в Уэльсе. Теперь британцы наносят ответный визит.

Маневры начались 2 марта и продлятся до 14. Совместная тренировка носит название «Зимний партизан» в честь бойцов белорусского сопротивления. Этот очень символично, ведь как известно, и британцы и белорусы, служившие в частях польской армии, начали сражаться против нацистов в первых дней Второй мировой войны. Это название должно подчеркнуть совместное участие Беларуси и Великобритании в борьбе против фашизма, заявляет Министерство обороны Республики Беларусь.