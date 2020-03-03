Соседи обнаружили в пустой квартире загадочное вещество с резким запахом — в Витебске спасатели эвакуировали 18 человек

ННВ • 03/3/20 13:15 • Здарэнні

Из-за обнаружения непонятного вещества с резким запахам в пустой квартире спасателям пришлось эвакуировать 18 человек пятиэтажки на 1-й Пролетарской улице в Витебске.



Вечером 2 марта жители дома почувствовали резкий запах, исходящий из одной из квартир, и в 17:25 вызвали спасателей. Они проникли в помещение, жильцов котором не оказалось. На полу, подоконнике и стенах было обнаружено неизветсное вещество коричневого цвета.

Сотрудники МЧС с помощью специальных приборов произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ, но опасных примесей в воздухе не обнаружили. После этого подозрительную квартиру обработали раствором кальцинированной соды.

В это время милиция выставила оцепление вокруг места происшествия. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 18 жильцов, среди которых было трое детей. В результате инцидента никто не пострадал, в 18:40 людям разрешили вернуться в свое жилье.

Пробы воздуха взяли также работники Витебского центра гигиены и эпидемиологии, результаты их анализов должны стать известны сегодня. Состав пролитого вещества и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Первомайского РОВД, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.