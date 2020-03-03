Житель Витебска 2,5 года «кидал» клиентов, которым обещал отремонтировать дачи

Іван Дзедушкін • 03/3/20 15:00 • Здарэнні

Следственный комитет ищет потерпевших от деятельности 35-летнего жителя Витебска, который брал предоплату за строительные работы, и не выполнял заказы.



По данным следователей с июля 2017 года по декабрь 2019 года витеблянин брал заказы по реконструкции дачных домов, также продаже и монтажу окон. Однако, получив предоплату, мужчина договоренности не выполнял и, как уверено следствие, выполнять не собирался. Уже известны пятеро потерпевших.

В отношении недобросовестного бизнесмена возбудили уголовное дело по части 3 статьи 209 УК, его арестовали и поместили в СИЗО. Ранее мужчину уже судили за совершение мошенничества.

Сумма ущерба, которая установлена на данный момент, составляет более 13 000 рублей. Но следователи считают, что таких фактов может быть больше. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий мужчины (на фото), сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно) или по телефону 102.