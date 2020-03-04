Коронавирус обнаружен у второго жителя в Витебска, всего в Беларуси уже шесть инфицированных

Сяржук Серабро • 04/3/20 12:14 • Здароўе

В Минздраве подтвердили то, что инфекция коронавируса обнаружена уже у второго жителя Витебска, также подтверждены еще два случая заражения COVID-19 в Минске.



— Два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса — четыре Минск, два — Витебская область, — сообщил представитель Минздрава в телелеграм-канале ведомства.

Напомним, что вчера сообщалось положительном тесте у человека, изолированного в связи с тесным контактом с одним из инфицированных. Кроме того, ещё 2 теста, отобранных у пациентов относящихся к контакту 1-го уровня демонстрировали положительные результаты, как видим, они подтверждены.

По состоянию на 3 марта в Витебске четыре класса в трех школах города были переведены на домашнее обучение в связи с выявлением у жителей города COVID-19, но карантинные мероприятия в учреждения образования не вводились.