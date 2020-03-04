Пахнущие стиральным порошком манку и муку нашли в Орше

ННВ • 04/3/20 21:11 • Здароўе

В оршанском магазине «Дискаунтер «Остров чистоты и вкуса» продавали муку с запахом стирального порошка.



При проверке торговой точки Оршанским зональным ЦГЭ была обнаружена манная крупа «М» «Приятного аппетита», произведенная ЗАО «Алейскзернопродукт» на Алтае (Российская Федерация) и расфасованная в Фаниполе, лабораторные исследования которой показали, что она приобрела посторонний запах, не свойственный данному виду изделий, приобретенный от иных непродовольственных товаров, таких, как синтетические моющие средства.

Такой же запах выявили и муке М54-28 «Лидская» «Премиум», изготовленной ОАО «Лидахлебопродукт». Оба исследования продуктов проводились в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В результате главный государственный санитарный врач Орши и Оршанского района вынес предписание об изъятии некачественной муки из продажи. Изъятие манной крупы не производилось, так как она в торговой сети ЧТУП «ЗападХимТорг» отсутствовала, сообщает сайт Оршанского зонального ЦГЭ.

В адрес ЧТУП «ЗападХимТорг», которому принадлежит магазин, направлена информация для принятия мер по недопущению реализации и поставок несоответствующей продукции.