Погулял на 3000 долларов — пьяный оршанец разгромил торговый центр

Іван Дзедушкін • 04/3/20 13:55 • Здарэнні

Разгром в местном торговом центре устроил 35-летний житель Орши, он нанес ущерб на 6000 рублей и не остановился бы на этом, если бы не подоспела милиция.



Поздней ночью оршанец возвращался домой изрядно навеселе и, не смотря на позднее время, решил зайти в магазин. Запертую стеклянную дверь он разбил и забрался внутрь торгового центра.

Там молодой человек устроил погром, круша торговые стенды, оборудование и пиная выставленные на них товары. Остановить бесчинство смог наряд милиции, прибывший на место погрома.

Когда задержанного оршанца привезли в отделение, оказалось, что он уже имел проблемы с законом из-за краж и угонов. Поведение свое он объяснить не смог, так как был сильно пьян. В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.