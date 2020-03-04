Пьяная колхозница выпала из тракторного прицепа в Миорском районе и попала в больницу
Тяжелые травмы получила одна из работниц КУП «Язно» Миорского района — женщина на ходу выпала из тракторного прицепа.
Несчастный случай произошел еще 20 февраля. Механизатор вез работников местного колхоза в прицепе, буксируемом трактором «МТЗ-82.1». Когда они проезжали по автодороге в деревне Куриловичи одна из женщин, которая была нетрезвой, выпала из прицепа.
В результате падения на проезжую часть сельчанка получила тяжёлые травмы, ее госпитализировали в травматологическое отделение Новополоцкой центральной городской больницы, сообщает газета «Міёрскія навіны».
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