Шашку и кинжал изъяли у гражданина Латвии, ехавшего в Минск

• 04/3/20 22:27 • Здарэнні

Кавказские шашку и кинжал обнаружили пограничники в «Mercedes» с российскими номерами, который въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Урбаны».
Шашку и кинжал изъяли у гражданина Латвии, ехавшего в Минск. Фото ГПК

Как оказалось, арсенал принадлежит 34-летнему гражданину Латвии, который постоянно живет в Минске и ехал домой. Иностранец объяснил, что кинжал и саблю ему подарили.

Шашку и кинжал изъяли у гражданина Латвии, ехавшего в Минск. Фото ГПК

Латвиец уверял пограничников, что не думал, что ввоз подобных сувениров может вызвать проблемы на границе. Вещи у него изъяли для проведения экспертизы, чтобы установить, являются ли они холодным оружием, сообщает пресс-служба ГПК.

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