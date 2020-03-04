Шашку и кинжал изъяли у гражданина Латвии, ехавшего в Минск

Іван Дзедушкін • 04/3/20 22:27 • Здарэнні

Кавказские шашку и кинжал обнаружили пограничники в «Mercedes» с российскими номерами, который въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Урбаны».



Как оказалось, арсенал принадлежит 34-летнему гражданину Латвии, который постоянно живет в Минске и ехал домой. Иностранец объяснил, что кинжал и саблю ему подарили.

Латвиец уверял пограничников, что не думал, что ввоз подобных сувениров может вызвать проблемы на границе. Вещи у него изъяли для проведения экспертизы, чтобы установить, являются ли они холодным оружием, сообщает пресс-служба ГПК.