В больнице умер мужчина, которого спасли на пожаре в Лиозно

ННВ • 04/3/20 13:30 • Здарэнні

Утром 3 марта больнице умер 56-летний мужчина, которого несколькими днями ранее спасли на пожаре в Лиозно.



Нигде не работающий мужчина забрался в пустующий дом на улице Кольцова. 29 февраля в 22:57 пожарным сообщили, что этот дом горит.

Когда к горящему зданию подъехали первые подразделения МЧС, огонь вырвался из окон, частично обрушилась крыша. Несмотря на это, спасателям удалось вынести находившегося в нем мужчину и передать медикам. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщалось пресс-службой МЧС.

По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожности при курении пострадавшего. Не смотря на усилия медиков спасённый мужчина через несколько дней умер в больнице.