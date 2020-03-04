Витебск, который вы не замечали — в ратуше открылась выставка витебского фотографа Юрия Шепелева

ННВ • 04/3/20 15:03 • Культура

3 марта в Витебском областном краеведческом музее свою первую персональную выставку представил фотограф Юрий Шепелев. Многое, запечатленное на его снимках, уже невозможно увидеть в городе.



Юрий Сергеевич Шепелев родился в 1972 году в Витебске. Многие годы он тесно сотрудничает с «Народными новостями Витебска» в качестве фотокорреспондента, фиксируя моменты из жизни нашего города, а в 2014 году стал победителем конкурса нашего издания «Народный репортёр».

Юрий Шепелев участвовал в фотопроекте «Витебск: портрет на фоне времени» (2014), проектах «Мы из Беларуси» (2017) и (2018), проекте «Культурное наследие Беларуси» – «Симфония столетий» (2017). Является автором фотографий для литературного альманаха "Дзвіна"(2017), различных каталогов и творческих монографий.

Фотографии, включенные в экспозицию выставки «Когда в Витебск приходит весна…», сделаны в период с 2009 года по наши дни. Более 60 снимков раскрывают «внутренний и внешний мир» одного из древнейших городов Беларуси – Витебска. В объектив фотографа попали не только общие виды весеннего города, но и памятники архитектуры, скульптурные композиции. Ракурс и цветовое решение работ показывают профессионализм автора, а содержимое снимков – любовь к родному городу.

Фотографией Юрий Шепелев увлёкся ещё в школьные годы, а первым аппаратом, как и многих детей в СССР, была известная в то время шкальная фотокамера «Смена», которая, естественно, снимала на плёнку. Активное фототворчество автор возобновил около десяти лет назад, когда появились цифровые фотоаппараты.

В основном, фото Юрия Шепелева можно увидеть в популярных соцсетях и на ряде фотосайтов, где они неоднократно признавались «Работами дня». Юрий всю жизнь живёт в родном Витебске и очень его любит, что и пытается передать в своих снимках друзьям, землякам живущим в разных странах мира и потенциальным гостям города.

В своём приветственном слове Юрий Шепелев отметил: «В первую очередь хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что откликнулись на приглашение и пришли на мою выставку. Так получилось, что за 10 лет, на протяжении которых я снимаю наш родной Витебск, эта выставка стала для меня первой персональной. Вдвойне приятно, и почётно, что это важное для меня событие происходит именно в здании Витебского областного краеведческого музея, главного музея города и области, в знаменитой витебской ратуше, можно сказать в сердце города и его сакральном центре».

«Для выставки я старался отобрать разные по стилю фото, но преобладают всё же городские пейзажи. Включил в экспозицию и виды старого города, потому что, именно, в этих осколках времени из красного кирпича прячется душа настоящего Витебска. Когда у меня появился первый цифровой фотоаппарат, около десяти лет назад, и свободное время, я решил ближе узнать город, в котором родился. Каждый день выбирал себе маршрут в неизвестный до этого район, увиденное всегда становилось для меня открытием и фиксировалось на фотокамеру. Старинные улицы Задвинья производили огромное впечатление. Столетние дома, закоулки между ними, дворики где остановилось время, открывали свои тайны начинающему исследователю с фотоаппаратом», — делится историей своего увлечения витебский фотограф.

Все фотографии представленные на выставке объединяет одна идея, они все сняты весенней порой. Здесь можно увидеть ещё снежные, но солнечные мартовские пейзажи, апрельские разливы на Двине, по-летнему тёплые майские зарисовки. Весна в Витебске непредсказуема и многогранна, но всегда желанна и ожидаема.

Выставка Юрия Шепелева «Когда в Витебск приходит весна…» в Витебском краеведческом музее будет экспонироваться до 17 марта.