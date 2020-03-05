Больше 10 000 долларов смогла присвоить завмаг из Сенно, она построила настоящую финансовую пирамиду
На четыре года посадили заведующую мебельным магазином из Сенно — женщина взяла из кассы деньги, а чтобы скрыть недостачу стала строить финансовую пирамиду за счет покупателей.
В начале завмаг присвоила из 8000 казенных рублей. Для того, чтобы погасить эту сумму, она приписывала дополнительную сумму, требуемую к оплате, покупателям, оформлявшим в магазине рассрочку или покупку в кредит.
Кроме того, женщина иногда вписывала в счета мебель, которую вовсе не приобретали. Чаще всего это был мягкий уголок. Таким образом покупатель оплачивал кроме своей покупки и виртуальный товар.
В результате таких действий завмаг только увеличивала сумму причинённого ей ущерба. По итогу жительницы Сенно насчитали 24 000 присвоенных денежных средств.
В отношении работницы торговли возбудили уголовное дело, суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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