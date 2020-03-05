Больше 10 000 долларов смогла присвоить завмаг из Сенно, она построила настоящую финансовую пирамиду

• 05/3/20 19:18 • Эканоміка

На четыре года посадили заведующую мебельным магазином из Сенно — женщина взяла из кассы деньги, а чтобы скрыть недостачу стала строить финансовую пирамиду за счет покупателей.
Касса, кассовый аппарат, кассовый ящик, евро. Фото pixabay.com

В начале завмаг присвоила из 8000 казенных рублей. Для того, чтобы погасить эту сумму, она приписывала дополнительную сумму, требуемую к оплате, покупателям, оформлявшим в магазине рассрочку или покупку в кредит.

Кроме того, женщина иногда вписывала в счета мебель, которую вовсе не приобретали. Чаще всего это был мягкий уголок. Таким образом покупатель оплачивал кроме своей покупки и виртуальный товар.

В результате таких действий завмаг только увеличивала сумму причинённого ей ущерба. По итогу жительницы Сенно насчитали 24 000 присвоенных денежных средств.

В отношении работницы торговли возбудили уголовное дело, суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Больше 10 000 долларов смогла присвоить завмаг из Сенно, она построила настоящую финансовую пирамиду

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