Из-за коронавируса на «Нафтане» начали шить марлевые повязки

ННВ • 05/3/20 14:34 • Здароўе

Для предотвращения распространения инфекций среди работников ОАО «Нафтан» на УП «Нафтан-Сервис» приступили к пошиву повязок.



Также предприятие организовало закупку масок и респираторов, имеющих сертификат Минздрава, об этом сообщила газета «Вестник Нафтрана». Также в поликлинике ОАО «Нафтан» прошли занятия по отработке действий в случае выявления подозрения на инфекцию.

На нефтеперерабатывающем заводе создали штаб по координации действий для предупреждения распространения инфекций. Его главой стал генеральный директор Александр Демидов, а заместителем — главный врач заводской поликлиники Сергей Чубрик.

Для сведения опасности инфицирования на предприятии решили сократить командировки работников в страны, где сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в Беларуси зарегистрировано шесть случаев инфицирования, из них два — в Витебске.

Между тем Минздрав сообщил, что 15 предприятий «Беллегпрома» производят по 550 000 масок в сутки. На склады «Белмедтехника» и «Белфармация» должны были поступить около 1 200 000 медицинских масок. Но в аптечной сети Витебска, похоже, они пока не появились.