Медицинские маски в Витебске закончились совсем?

Сяржук Серабро • 05/3/20 22:17 • Здароўе

Вечером 5 марта оба сервиса поиска медикаментов по аптекам сообщили, что в Витебске медицинских масок в продаже нет.



С начала появления коронавируса в Беларуси количество аптек в Витебске, где еще можно приобрести медицинские маски неуклонно сокращалось, однако 3-4 аптеки все же оставались всегда. Однако теперь сервисы tabletka.by и 103.by выдают, что ни в одной из аптек Витебска, подключенных к этим службам, масок не осталось.

Между тем Минсздрав сегодня сообщил, что пошивом медицинских масок в Беларуси занимаются 15 предприятий «Беллегпрома». Они изготавливают по по 550 000 масок в сутки. На склады «Белмедтехника» и «Белфармация» должны были поступить около 1 200 000 медицинских масок.