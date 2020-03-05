Медицинские маски в Витебске закончились совсем?
Вечером 5 марта оба сервиса поиска медикаментов по аптекам сообщили, что в Витебске медицинских масок в продаже нет.
С начала появления коронавируса в Беларуси количество аптек в Витебске, где еще можно приобрести медицинские маски неуклонно сокращалось, однако 3-4 аптеки все же оставались всегда. Однако теперь сервисы tabletka.by и 103.by выдают, что ни в одной из аптек Витебска, подключенных к этим службам, масок не осталось.
Между тем Минсздрав сегодня сообщил, что пошивом медицинских масок в Беларуси занимаются 15 предприятий «Беллегпрома». Они изготавливают по по 550 000 масок в сутки. На склады «Белмедтехника» и «Белфармация» должны были поступить около 1 200 000 медицинских масок.
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1 каментар
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5/сакавік/2020 у 23:54
Маски улетели на самолётах сами знаете куда!)