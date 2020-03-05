Молодой мужчина пропал в Новополоцке, он ушел из дому два дня назад

ННВ • 05/3/20 13:24 • Здарэнні

Милиция Новополоцка начала розыск без вести пропавшего 35-летнего Виталия Шлыка, ушедшего из дому в неизвестном направлении 3 марта.



До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид мужчине 35 лет, он ростом 180-190 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие светло-русые. В день исчезновения был одет в куртку черного цвета с капюшоном, синие джинсы, кроссовки синего цвет. С собой у него был небольшой рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого новополочанина, просят сообщить информацию по телефонам: 8029-518-57-82 либо 102.